John Kennedy marcou o gol do título da Libertadores para o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy marcou o gol do título da Libertadores para o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/11/2023 13:49

Autor do gol do título da Libertadores do Fluminense, o atacante John Kennedy "profetizou" que faria o tento que garantiria a conquista inédita ao Tricolor. O camisa 9 havia mandado um áudio que dizia que ele balançaria as redes na partida contra o Boca Juniors, e ainda afirmou que se tornaria em um ídolo do clube com apenas 21 anos.

"Não estou ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu (risos). Car*lho, neguinho, está mentalizado. Quando eu falo que vou fazer o gol me arrepio todo... Essa p*rra, o gol é meu", garantiu John Kennedy.

"É questão de honra. É questão de tempo. A final é questão de honra, o gol é meu, o gol é meu. O gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa p*rra com 21 anos.", complementou.

John Kennedy confirmou a veracidade do áudio vazado em entrevista ao "GE". O atacante também comentou da felicidade de conquistar o título da Libertadores após o início conturbado de ano.

"É verdade esse áudio. Estou muito feliz, é uma sensação única, não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Começar o ano em baixa e terminar da maneira que estou agora. Não tenho como descrever", comemorou John Kennedy.

Com o gol do título da Libertadores, John Kennedy balançou as redes em todas as fases do mata-mata da Libertadores. Além disso, com nove gols em 34 jogos pelo Fluminense na temporada, se igualou a Jhon Arias como vice-artilheiro do Tricolor na temporada.