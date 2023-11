John Kennedy fez gols nos quatro confrontos de mata-mata do Fluminense na Libertadores de 2023 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/11/2023 16:20

Rio - Autor do gol do título da Libertadores sobre o Boca Juniors, o atacante John Kennedy, de 21 anos, viveu uma reviravolta na temporada pelo Fluminense. Promessa de Xerém, o atacante viveu problemas extracampo, foi emprestado à Ferroviária, para a disputa do Estadual de 2023, e voltou para ser decisivo na trajetória vitoriosa do Tricolor. A sua história foi destaque no jornal argentino "Olé".

A matéria tem como título: "O Fenômeno Kennedy". Ela cita os momentos difíceis do jovem e ressalta a importância de Fernando Diniz em sua recuperação. "No início de 2023, após vários episódios de indisciplina, o atacante foi emprestado à Ferroviária, clube da Série D do Brasileirão. Devido ao seu ótimo desempenho, Fernando Diniz decidiu repatriá-lo para o Tricolor, onde o jogador (de apenas 21 anos) pagou com gols e assistências em momentos-chave", publicou o jornal.

Pelo Fluminense, John Kennedy fez até o momento nove gols em 34 partidas na temporada. Seu retrospecto na Libertadores chama a atenção. Ele participou de 10 partidas, sendo sete de mata-mata, e fez quatro gols, entre eles o decisivo que deu o título da competição contra o Boca.