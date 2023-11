Fluminense conquistou a Libertadores de 2023 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/11/2023 12:58

Rio - Após conquistar o título inédito da Libertadores, o Fluminense garantiu vaga nos Mundiais de Clubes de 2023 e 2025, na próxima edição da Libertadores e terá o direito de disputar a Recopa Sul-Americana contra a LDU, do Equador. O reencontro com o velho algoz de 2008 e 2009 acontecerá em fevereiro de 2024.

Nas redes sociais, a LDU revelou a possível data dos confrontos contra o Fluminense pela Recopa. O jogo de ida deve acontecer no dia 21 de fevereiro, no Estádio Rodrigo Paz, em Quito, no Equador, enquanto a volta deve ser realizada no dia 28 do mesmo mês, no Maracanã. As datas estão sujeitas a alterações.

O Fluminense conquistou a Libertadores pela primeira vez na história após vencer o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, na prorrogação. Já a LDU venceu a Sul-Americana pela segunda vez após derrotar o Fortaleza nos pênaltis.

Esta será a terceira final entre Fluminense e LDU. Em 2008, as equipes decidiram a Libertadores, e no ano seguinte disputaram o título da Sul-Americana. Nas duas ocasiões os equatorianos levaram a melhor, com o jogo decisivo sendo no Maracanã.