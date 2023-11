Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/11/2023 09:30

Rio - Campeão da Libertadores, o Fluminense agora vai receber assédio de clube estrangeiros que desejam a contratação dos seus jogadores. Com a transferência de Nino encaminhada para o Nottingham Forest, outra peça importante que pode deixar o clube carioca é Jhon Arias. O Tricolor recusou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) pelo Zenit, da Rússia, mas as negociações continuam. As informações são do portal "GE".

No caso de Arias, o Fluminense tem o desejo de manter o colombiano e oferecer uma renovação com valorização salarial. Além de Nino, o Tricolor deverá acertar a transferência de André. O Liverpool, o Arsenal e o Fulham tem interesse no volante da seleção brasileira. O clube carioca espera receber uma oferta de cerca de 35 milhões de euros (algo em torno de R$ 184 milhões).

Com nove gols e 13 assistências em 2023, Jhon Arias tem apenas 50% dos direitos econômico vinculados ao Fluminense. Por conta disso, para o Tricolor ter uma venda lucrativa, as propostas pelo colombiano terão que aumentar consideravelmente.