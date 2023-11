Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024 - OLI SCARFF/AFP

Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024OLI SCARFF/AFP

Publicado 06/11/2023 17:55

Rio - Com a iminente saída de Nino, o Fluminense avalia reforços para a defesa para a próxima temporada. A diretoria tricolor já negocia com o zagueiro Antônio Carlos, do Orlando City, dos Estados Unidos, e avalia o retorno de Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra, segundo informações do "ge".

O zagueiro Antônio Carlos esteve perto de reforçar o Fluminense já neste ano. O jogador, de 30 anos, tinha aceitado a proposta tricolor, mas não conseguiu a liberação do Orlando City. Ele tem contrato até o fim de 2023 e, por isso, já ficará livre para chegar em janeiro de 2024.

Já o caso de Thiago Silva é mais complicado. O zagueiro, de 39 anos, tem contrato com o Chelsea até junho de 2024. O jogador é um antigo sonho, e o Fluminense avalia tentar fazer algo semelhante com o caso de Marcelo. O desejo é contar com o defensor na Recopa Sul-Americana, em fevereiro, mas não é simples.

Além dos possíveis reforços de Antônio Carlos e Thiago Silva, o retorno do zagueiro Manoel também é visto como reforço. O jogador foi suspenso por oito meses após testar positivo para uma substância proibida no antidoping. Ele ficará à disposição a partir de fevereiro de 2024.

O Fluminense se movimenta em busca de reforços para a defesa com a possível saída de Nino. O jogador, de 26 anos, é alvo do Nottingham Forest, da Inglaterra. O clube inglês já manifestou o desejo de pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros (R$ 36,7 milhões). O Flu tem direito a 60% do valor (R$ 22 milhões).