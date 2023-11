Nino é o capitão do Fluminense desde 2022, após a aposentadoria de Fred - Lucas Merçon/Fluminense FC

Nino é o capitão do Fluminense desde 2022, após a aposentadoria de FredLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/11/2023 14:17

Nino admitiu nesta segunda-feira (6) que se reuniu com os empresários para tratar de sua transferência para o futebol inglês. O zagueiro campeão da Libertadores tem proposta do Nottingham Forest e não confirmou o acerto, mas a tendência é que deixará o Fluminense após o Mundial de Clubes, em dezembro.

"Fiquei sabendo do interesse na véspera (da final). Eu me reuni com eles (empresários) agora pela manhã, e me passaram todas as situações possíveis. Não tem nada certo ainda, o que tem é o que eu sempre falei, que tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, sou muito feliz aqui, e, se um dia eu sair, quero que seja bom para mim e para o Fluminense", afirmou Nino em entrevista à TV Globo.



A multa rescisória do zagueiro é de 7 milhões de euros (R$ 36,7 milhões) e o Nottingham Forest já sinalizou que irá pagá-la. O Fluminense tem direito a 60% do valor (cerca de R$ 22 milhões), enquanto o Criciúma, ex-clube do jogador, 40% (cerca de R$ 14,68 milhões da quantia).

Aos 26 anos, Nino tem o desejo de atuar no futebol europeu e já teve proposta de outros clubes em 2023, mas ouviu do Fluminense de que só seria negociado depois da Libertadores. Convocado para a seleção brasileira, ele se valorizou ainda mais, mas a multa rescisória é baixa em função de um acordo entre jogador e clube na última renovação de contrato.



O zagueiro, capitão na conquista da Libertadores, é o jogador do atual elenco com mais partidas (239). om a camisa do Fluminense, foi campeão da Taça Rio em 2020, da Taça Guanabara em 2022 e 2023, do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, e da Libertadores em 2023.



Ele também foi campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio 2021, e acumula convocações para a seleção brasileira principal.