Renato Augusto - Divulgação / Corinthians

Renato AugustoDivulgação / Corinthians

Publicado 06/11/2023 13:28

Rio - Campeão da Libertadores, o Fluminense já tem seu primeiro nome para possivelmente reforçar o elenco para 2024. Trate-se do meia Renato Augusto, de 35 anos, do Corinthians. Apesar de não ter havido proposta oficial, o nome do veterano é bem avaliado no Tricolor. As informações são do portal "UOL".

Renato Augusto não tem permanência confirmada no clube paulista e caso não renove chegaria sem custos ao Tricolor. No entanto, ídolo no Alvinegro, ele prioriza o Corinthians em relação aos seus planos para o ano que vem.

De talento inegável, Renato Augusto viveu mais uma temporada com problemas físicos. Ele entrou em campo em 40 jogos, fez cinco gols e deu oito assistências. Esta questão, inclusive, pesa na análise do clube paulista sobre sua continuidade em 2024.

Nascido no Rio e revelado pelo Flamengo, Renato Augusto se transferiu para o Bayer Leverkusen em 2008. Após quatro temporadas e meia no futebol alemão, o apoiador chegou ao Corinthians em 2013. Em 2015, foi campeão brasileiro e eleito o craque da competição pelo Timão. No ano seguinte se transferiu para o Beijing Guoan, da China, e voltou ao Timão ano passado.

Presente na Copa do Mundo de 2018, convocado por Tite, Renato Augusto fez elogios recentemente a Fernando Diniz, técnico do Fluminense e da seleção brasileira, e seu modelo de jogo.