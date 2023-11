Jogadores do Fluminense celebram a conquista da Libertadores - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 06/11/2023 15:52

Nem só ex-jogadores brasileiros comemoraram o título da Libertadores do Fluminense no último sábado (4). O filho do argentino Lanzini, que atuou no Tricolor entre 2011 e 2012 e que atualmente defende o River Plate, rival do Boca Juniors, o outro finalista de decisão da competição, comemorou muito a vitória do Tricolor sobre o clube xeneize.

Lanzini fez parte do elenco campeão carioca de 2012 e disputou algumas partidas do Brasileiro do mesmo ano, também vencido pelo clube carioca, mas não ficou até o fim da competição. O argentino, entretanto, não teve muitas partidas pelo Tricolor em dois anos: 42 no total. Nessas ocasiões, marcou cinco gols e deu uma assistência.

Após sua passagem pelo Fluminense, que foi por empréstimo junto ao River Plate, o meia argentino voltou aos "Millionarios" e ainda teve passagem por Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e West Ham até retornar ao clube de Buenos Aires nesta temporada.