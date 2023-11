Germán Cano com a taça da Libertadores: artilheiro e campeão - AFP

Publicado 06/11/2023 11:46

Maior candidato a ser o Rei da América, prêmio ao melhor jogador da Libertadores conquistada pelo Fluminense , Germán Cano segue alcançando marcas relevantes. O argentino chegou a 13 gols na edição deste ano, ao abrir o placar na vitória por 2 a 1 na prorrogação sobre o Boca Juniors, no Maracanã, e superou Fred como maior goleador tricolor na competição, agora com 16 em dois anos.

Cano também confirmou outra marca relevante: desde que estreou, em 2022, foi o artilheiro dos quatro campeonatos disputados por ele pelo Fluminense: Libertadores e Carioca (em 2023), Copa do Brasil e Brasileirão (em 2022).



Além de ser o maior goleador do Brasil no ano passado, com 44, e do Tricolor em uma temporada, considerando jogos oficiais. Ao todo ele já marcou 81 vezes pelo clube.



Diante de tantos números impressionantes, o Fluminense fez um levantamento de todas as marcas alcançadas por Cano.



- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão (2022)

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada em jogos oficiais (2022)

- Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970 (2022)

- Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada (2022)

- Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro por pontos corridos (2022)

- Primeiro estrangeiro artilheiro do Brasileirão desde 1972 (2022)

- Maior artilheiro em uma temporada no Brasil desde 2008 (2022)

- Artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022

- Artilheiro da Copa do Brasil 2022

- Artilheiro do Brasil em 2022

- Artilheiro do Carioca 2023

- Artilheiro da Conmebol Libertadores 2023

- Segundo maior artilheiro do Fluminense no século

- Quarto maior artilheiro estrangeiro da história do Fluminense

- Maior artilheiro do Fluminense no novo Maracanã

- Maior artilheiro do Fluminense em jogos da Conmebol Libertadores



Prêmios individuais de Cano

- Bola de Prata de melhor atacante do Brasileirão 2022

- Prêmio Brasileirão de melhor atacante (2022)

- Craque da Galera do Brasileirão 2022

- Melhor atacante do Carioca 2023

- Craque do Carioca 2023