Fluminense derrotou o Al Ahly e está na final do Mundial de Clubes - AFP

Fluminense derrotou o Al Ahly e está na final do Mundial de ClubesAFP

Publicado 18/12/2023 16:50

Arábia Saudita - Foi com muita luta, mas o Fluminense irá disputar a final do Mundial de Clubes de 2024. Em duelo contra o Al Ahly, do Egito, o Tricolor levou a melhor com gols no segundo tempo. Jhon Arias cobrando pênalti e John Kennedy balançaram as redes para o clube carioca que venceu o adversário por 2 a 0.

O adversário do Fluminense sairá do confronto entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, do Japão. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), em Jidá, na Arábia Saudita. A final e a disputa do terceiro lugar acontecerão nesta sexta-feira.

A partida entre Fluminense e Al Ahly começou com bastante pressão da equipe egípcia. O Tricolor não conseguia impor seu ritmo e era sufocado pelos campeões africanos. Porém, a primeira grande oportunidade do jogo foi tricolor. Em uma rara escapada, Jhon Arias carimbou a trave.

Posteriormente, o Fluminense se achou na partida e equilibrou. Novamente Arias teve uma boa chance, após cobrança e escanteio e novamente finalizou na trave. Os egípcios passaram a levar perigo em lances de contra-ataque, principalmente aproveitando a idade avançada e fragilidade física de Marcelo e Felipe Melo.

A melhor chance do primeiro tempo por parte o Al-Ahly aconteceu perto do intervalo. Em belo contra-ataque, o Fluminense bloqueou a finalização, mas a bola sobrou para Mahmoud Kahraba, que cabeceou para excelente defesa de Fábio.

O Fluminense iniciou o segundo tempo conseguindo se impor e colocando os egípcios para o seu campo de defesa. Porém, o contra-ataque dos africanos seguia muito perigoso, assustando bastante o clube carioca.

Aos 23 minutos da etapa final, Marcelo recebeu pela esquerda e foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Fluminense. Em sua quarta finalização no jogo, Jhon Arias cobrou com tranquilidade e colocou os cariocas em vantagem na partida.

Em desvantagem, o Al Ahly passou a ir mais para cima. No lance seguinte ao gol tricolor, Percy Tau teve grande oportunidade, mas parou em Fábio. Aos 33 minutos, a defesa do Fluminense deu bobeira e Taher Mohamed quase empatou para os africanos.

Diniz aproveitou o momento para mexer na equipe. John Kennedy, Diogo Barbosa, Lima, Guga e Marlon entraram parar da sangue novo ao Fluminense. Aos 41 minutos, Germán Cano saiu na cara do gol, mas finalizou errado em cima do goleiro do Al Ahly.

Porém, aos 44 minutos, não teve jeito. Martenelli fez uma belíssima jogada e serviu John Kennedy, o camisa 9 balançou para cima da defesa do Al Ahly e finalizou sem chances de defesa para o Mohamed El-Shenawy, garantindo a classificação do Fluminense para a final do Mundial de Clubes.