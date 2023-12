Marcelo - AFP

Publicado 18/12/2023 19:10

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Al Ahly, no Mundial de Clubes, foi destaque na imprensa espanhola. Marcelo, ídolo do Real Madrid, ganhou aplausos por estar em mais uma decisão da competição e também por ter sido decisivo ao sofrer o pênalti que fez o Tricolor abrir o placar.

O jornal "Marca" destacou que agora defendendo o Fluminense, Marcelo irá buscar o quinto título do Mundial de Clubes e está a espera do "City de Pep Guardiola". O clube inglês encara o Urawa Red Diamonds, do Japão, nesta terça-feira.

A participação decisiva de Marcelo na partida também mereceu destaque da publicação. O "Marca" afirmou que o lateral desequilibrou o jogo após "bela jogada", em um lance que resultou no pênalti convertido por Jhon Arias.

Foi com muita luta, mas o Fluminense irá disputar a final do Mundial de Clubes de 2024. Em duelo contra o Al Ahly, do Egito, o Tricolor levou a melhor com gols no segundo tempo. Jhon Arias cobrando pênalti e John Kennedy balançaram as redes para o clube carioca que venceu o adversário por 2 a 0.

O adversário do Fluminense sairá do confronto entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, do Japão. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), em Jidá, na Arábia Saudita. A final e a disputa do terceiro lugar acontecerão nesta sexta-feira.