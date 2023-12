Fernando Diniz durante a partida entre Fluminense e Al Ahly, pelas semifinais do Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz durante a partida entre Fluminense e Al Ahly, pelas semifinais do Mundial de ClubesLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/12/2023 17:42

O Fluminense venceu o Al Ahly, do Egito, pelas semifinais do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (18), pelo placar de 2 a 0, e após o jogo, o treinador Fernando Diniz exaltou o desempenho do Tricolor e do time egípcio. Segundo o comandante, a atuação do time africano valorizou a vitória do clube das Laranjeiras.

"O nível de satisfação é alto pela vitória. Tem o aspecto emocional que pesa, um campeonato mundial. No primeiro tempo jogamos um pouco abaixo tecnicamente por causa do nervosismo. O Al Ahly valorizou muito a nossa vitória. Todas as vezes que a gente chegou na final para passar sempre foi difícil", disse Fernando Diniz, para a "Cazé TV".

"Um time muito bem treinado, vários jogadores da seleção do Egito, da Tunísia, não chegou aqui por acaso. A gente tem que enxergar o futebol de uma maneira diferente. Fiquei feliz, porque o time conseguiu jogar muito bem em determinados momentos do segundo tempo e, no final, poderia ter ampliado", complementou.

O Fluminense agora aguarda o jogo entre Urawa Red Diamonds, do Japão, e Manchester City, da Inglaterra, na próxima terça-feira (19), às 15h, para saber quem enfrentará na final do Mundial de Clubes. Questionado se acha possível uma "zebra" do time japonês sobre o atual vencedor da Liga dos Campeões, Diniz afirmou que "tudo pode acontecer".

"No futebol nada é impossível. A gente sabe que o City é a melhor equipe do mundo, mas também é fato que se a gente não jogar com muita seriedade tudo pode acontecer", concluiu o treinador do Fluminense.

A final do Mundial de Clubes acontecerá na próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita.