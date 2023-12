Ganso em ação contra o Al Ahly, pela semifinal do Mundial de Clubes - Lucas Merçon / Fluminense

Ganso em ação contra o Al Ahly, pela semifinal do Mundial de Clubes

Publicado 18/12/2023 18:48

O Fluminense se classificou para a final do Mundial de Clubes após vencer o Al Ahly, do Egito, pelo placar de 2 a 0, com gols de Jhon Arias e John Kennedy. Após o apito final, o meia Paulo Henrique Ganso enalteceu o triunfo tricolor, mas alertou que a equipe cedeu muitas chances para o clube egípcio.

“Tenho que agradecer a torcida, que saiu do Brasil e veio até aqui nos prestigiar. Foi uma vitória linda, mas falta o próximo passo, que é enfrentar essa grande final e sair campeão. Precisamos aprender com os erros, porque cedemos muitas chances ao Al Ahly. Então, a gente tem que se preparar cada vez mais para a final”, disse Ganso, na saída de campo.

O camisa 10 do Fluminense também revelou qual foi a conversa entre o time e o treinador Fernando Diniz durante o intervalo na partida. Segundo Ganso, o técnico pediu tranquilidade e coragem para jogar.

“Ele falou pra gente ter mais tranquilidade e saber o que a gente sabe fazer, que é jogar, ter coragem pra jogar, ter alegria. Acho que foi isso que modificou e melhorou o nosso segundo tempo”, comentou o meia.

O Fluminense agora aguarda o jogo entre Urawa Red Diamonds, do Japão, e Manchester City, da Inglaterra, na próxima terça-feira (19), às 15h, para saber quem enfrentará na final do Mundial de Clubes. Perguntado sobre uma possível decisão contra o clube inglês, Ganso preferiu despistar e falou que o elenco tricolor precisa respirar.

“Primeiro vamos respirar. Não foi fácil essa semifinal, o primeiro jogo é sempre muito complicado. Quem vier na final nós vamos nos preparar da melhor maneira possível”, concluiu.

A final do Mundial de Clubes acontecerá na próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita.