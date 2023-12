Marcelo Lomba defende o Palmeiras desde 2022 - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 18/12/2023 22:00

Rio - Ventilado como possível reforço do Fluminense para 2024, o goleiro Marcelo Lomba, de 37 anos, irá seguir no Palmeiras. Em seu perfil oficial no Twitter, o Verdão anunciou a renovação de contrato com o veterano até o fim do ano que vem.

O Fluminense analisa a possibilidade de contratar um goleiro para ser o substituto de Fábio, quando este encerrar a carreira. O veterano, de 43 anos, tem vínculo com o clube carioca até o fim de 2025.

Revelado pelo Flamengo, Marcelo Lomba passou por Bahia, Ponte Preta e Internacional antes de chegar ao Palmeiras em 2022. O goleiro, de 37 anos, atuou em apenas cinco jogos nesta temporada.