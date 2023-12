Torcedores nas proximidades do estádio de Laranjeiras, para partida entre o Fluminense e Al-Ahly do Egito, semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no King Abdullah Sport City, em Jeddah, em 18 de dezembro de 2023. - Renan Areias/Agência O Dia

O time de Pep Guardiola entra com favoritismo para, assim, como o Flu, tentar o título inédito. Tricolores sabem que o desafio é gigantesco, mas o ano já foi perfeito. Foi o que indicou Renan Duarte, de 33 anos, em entrevista ao jornal O Dia. Rio - Mais uma missão cumprida na conta do Fluminense, comandado pelo técnico Fernando Diniz. A vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito , na tarde festa segunda-feira (18), classificou a equipe para a final do Mundial de Clubes. Na Casa Laranjeiras, espaço montado na sede do clube, na Zona Sul do Rio, torcedores acompanharam a partida e já projetaram um possível encontro com o Manchester City.O time de Pep Guardiola entra com favoritismo para, assim, como o Flu, tentar o título inédito. Tricolores sabem que o desafio é gigantesco, mas o ano já foi perfeito. Foi o que indicou Renan Duarte, de 33 anos, em entrevista ao jornal

"Acho que o mais importante era chegar na final do Mundial, dar mais um passo. Se for o City na final, vai ser um grande jogo. Para mim, o City é o grande favorito, porque é um baita time, um timaço. Já vem ganhando o campeonato inglês há muitos anos. Tem o Haaland, que é um baita atacante. Vai ser um bom jogo", disse Renan.

"Se perder, faz parte, porque do outro lado lá tem um time muito favorito, que é mais forte que o time do Fluminense. Mas o time do Fluminense vem jogando muito bem, vem tendo constância de jogos, na Libertadores foi muito bem. A cada fase, o time foi tendo mais equilíbrio. Contra o Olímpia e o Internacional, o time entrou muito focado, isso era muito importante", completou.

Torcedor do Fluminense Renan Duarte, de 33 anos Foto: Leonardo Bessa/Agência O Dia

Renan também fez um alerta em relação a essa provável final contra o Manchester City: o Fluminense não pode ceder espaços como aconteceu nesta segunda-feira, diante do Al Ahly.

"Conseguimos o principal objetivo do ano, que era ser campeão da Libertadores. Agora, mais um passo à final do Mundial. Se der City, o foco era chegar na final. O City é favorito para mim, mas dá para ganhar. Dá para entrar como entrou hoje ou tira o Felipe Melo, põe o André na zaga e fecha o meio. Não pode dar espaço como deu hoje para o Al Ahly. Deu muito espaço, sofreu, sofreu do jeito que tinha que sofrer e conseguimos ganhar. O foco era chegar na final", ressaltou Renan.

Vale destacar que, contra os egípcios, figuras importantes da temporada tricolor apareceram para resolver em um confronto difícil e cheio de emoções. Em um ano mágico, protagonistas colocaram seus nomes na história do Fluminense. Nesse sentido, o torcedor Adonis Martins, de 26 anos, destacou algumas participações.

"O mais legal é ver como tem jogadores iluminados nesse Fluminense. É Arias se destacando, JK com um brilho inacreditável desde a Libertadores, o Fábio hoje foi um gigante, Martinelli voou também. Quando encaixa, a gente sabe que vai fazer um bom jogo e difícil de ser batido. Já chegamos legal na final, agora é só curtir e ver o que nos espera. Tomara que dê tudo certo aí, né? (Risos)", disse Adonis.