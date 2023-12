Torcida do Fluminense na Casa Laranjeiras - Foto: Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 18/12/2023 17:13 | Atualizado 18/12/2023 17:14

O Dia marcou presença no local e registou a reação da torcida nos gols marcados por Jhon Arias e John Kennedy. Confira abaixo: Rio - O Fluminense venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 no King Abdullah Sports City Stadium , nesta sexta-feira, 18, e garantiu vaga na grande decisão do Mundial de Clubes. Parte da torcida assistiu ao jogo na Casa Laranjeiras , um espaço dedicado ao tricolor no formato de "Fan Zone". A reportagem do jornalmarcou presença no local e registou a reação da torcida nos gols marcados por Jhon Arias e John Kennedy. Confira abaixo:

GOL DE JHON ARIAS

Festa da torcida na Casa Laranjeiras com o gol de pênalti de Jhon Arias, que abriu o placar para o Fluminense contra o Al Ahly! Vídeo do amigo @Bessa_Leo direto da sede #ODia pic.twitter.com/gYukJ5AGUe — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 18, 2023

GOL DE JOHN KENNEDY

Festa da torcida com o gol de John Kennedy, que matou o jogo para o Fluminense. O Tricolor está na final do Mundial de Clubes! Vídeo do amigo @Bessa_Leo direto da Casa Laranjeiras #ODia pic.twitter.com/mVH0X5VPzL — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 18, 2023

A final acontecerá na sexta-feira, às 15h (de Brasília), também no King Abdullah Sports City Stadium. O adversário do Fluminense será o vencedor do confronto entre Manchester City e Urawa Reds, do Japão.