Time do Fluminense que venceu o Al Ahly em 1961 tinha grandes nomes como Castilho, Pinheiro, Telê e Waldo - Digulhação/Flu-Memória

Time do Fluminense que venceu o Al Ahly em 1961 tinha grandes nomes como Castilho, Pinheiro, Telê e WaldoDigulhação/Flu-Memória

Publicado 18/12/2023 12:10

Fluminense e Al Ahly farão o segundo confronto da história dos clubes, nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita. Na outra vez em que se enfrentaram, o Tricolor levou a melhor e venceu por 2 a 1, em amistoso disputado em 1961.

partida foi disputada no Cairo, atual capital do Egito e que na época fazia parte da República Árabe Unida, uma fusão de Egito e Síria entre 1958 e 1961. O time do Fluminense contava com remanescentes da

, atual capital do Egito e que na época fazia parte da República Árabe Unida, uma fusão de Egito e Síria entre 1958 e 1961. O time do Fluminense contava com remanescentes da conquista da Copa Rio de 1952, que o clube busca reconhecimento como o primeiro Mundial

Um deles era Telê, que marcou o segundo gol do jogo, aos quatro minutos do segundo tempo. Além dele, nomes históricos do Tricolor jogaram, como Castilho e Pinheiro.



Outro nome importante no hall de ídolos foi Waldo, que é o maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols, e abriu o placar, aos 43 minutos do segundo tempo. No fim do jogo, o Al Ahly diminuiu.

Primeiro confronto contra africanos



O amistoso disputado contra o al Ahly fez parte de uma excursão internacional que o Fluminense fez pelo continente africano. No Estádio Internacional do Cairo, cerca de 18 mil pessoas assistiram à vitória tricolor no dia 26 de maio de 1961.

O duelo também marcou o primeiro jogo disputado pelo Fluminense contra uma equipe africana. O time que jogou era formado por: Castilho; Jair Marinho, Pinheiro, Clóvis (Dari) e Altair; Edmílson (Edil) e Paulinho Omena (Henrique Jaburú); Calazans, Telê (Oldair), Waldo e Escurinho (Hílton Oliveira). Técnico: Zezé Moreira.