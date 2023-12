Marcel Koller - Divulgação/Al-Ahly

Publicado 17/12/2023 20:21

Arábia Saudita - Técnico do Al-Ahly, adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes nesta segunda (18), às 15h (de Brasília), o suíço Marcel Koller, de 63 anos, não escondeu sua admiração pelo técnico Fernando Diniz. Em entrevista à TV Globo, ele elogiou o trabalho do treinador no Tricolor e disse ser fã do futebol brasileiro.

"Estou informado. Já li sobre isso (estilo do Diniz) e assisti a partidas de Fluminense. Observei o trabalho do meu colega. Adoro o futebol brasileiro desde pequeno. Sou fã do futebol brasileiro. Sempre fui fã. É muito interessante o estilo do técnico brasileiro, e observo o estilo deles. O técnico do Fluminense tem uma abordagem diferente dos outros técnicos do futebol", declarou Koller.

“Cada técnico precisa encontrar o seu estilo para tirar o melhor de cada jogador. O que o Diniz está fazendo é incrível. Eu também tento fazer isso no Egito", completou.

Marcel Koller está no comando do Al-Ahlyn desde 2022. ´Pelo clube egípcio, ele coleciona 52 vitórias em 78 jogos e vai tentar levar a equipe pela primeira vez à final do Mundial de Clubes.