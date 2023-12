Camisa gigante do Fluminense é desenhada nas areias de Copacabana - Divulgação / Alob Sports

Publicado 17/12/2023 18:23

Rio - Uma camisa gigante do Fluminense foi desenhada nas areias da praia de Copacabana, na tarde deste domingo (17), véspera da estreia do Tricolor no Mundial de Clubes, que acontecerá na Arábia Saudita.

Camisa gigante do Fluminense é desenhada nas areias de Copacabana Divulgação / Alob Sports A escultura tem 900 m², com 30 metros de comprimento, e foi elaborada pelo artista Rogean Rodrigues. Ela ficará exposta até o dia 22 de dezembro, data em que o Fluminense entrará em campo para disputar a final ou o terceiro lugar no Mundial.

O Fluminense faz sua estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18), contra o Al-Ahly, na semifinal. Caso avance, o Tricolor enfrentará o Manchester City ou o Urawa Reds na decisão