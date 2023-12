Keno enfrentou o Al-Ahly duas vezes e saiu vencedor - Lucas Merçon / Fluminense FC

Keno enfrentou o Al-Ahly duas vezes e saiu vencedorLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/12/2023 11:53

Arábia Saudita - O Fluminense terá pela frente na semifinal do Mundial de Clubes o maior clube da África. O Al-Ahly, do Egito, eliminou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e duela com o Tricolor nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília). Keno, atacante do Flu que já atuou no continente africano, concedeu entrevista coletiva neste domingo e analisou o adversário.

"Enfrentei o Al-Ahly duas vezes e saí vencedor. Assisti ao jogo deles aqui. É um time muito aguerrido, não mudou nada de quando joguei contra eles. Que a gente possa surpreendê-los. Fui muito feliz lá no Egito. Pretendo jogar amanhã e sair classificado", declarou o jogador.

"É um time muito competitivo, jogadores que não desistem. Contra-ataque muito rápido, meio-campo forte, de qualidade. Para pensar na final temos que pensar na semifinal", completou.

O atacante enfrentou o Al-Ahly na temporada 2018/19, quando defendeu o Pyramids FC, do Egito. No período, marcou dez gols em 33 jogos. Nas duas vezes, Keno saiu vencedor. Em uma delas, ele foi o responsável por mandar a bola para as redes e garantir a vitória por 1 a 0.

Keno também comentou que Fernando Diniz prometeu que o transformaria em um novo jogador quando chegasse ao clube, e mostrou gratidão pelo treinador: "Eu fico muito feliz pela primeira ligação que o Diniz me fez, falando que eu seria um jogador muito diferente do que eu era anos atrás. Hoje reconheço que ele me fez virar outro jogador, todo mundo está vendo meu estilo de jogo, eu tenho muito a agradecer a ele. Só tive uma lesão esse ano. Cresci muito aqui".