André, do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/12/2023 16:52

Rio - O volante André pode permanecer no Fluminense durante o primeiro semestre de 2024. Antes com a saída dada como certa, o jogador de 22 anos não recebeu propostas oficiais, apesar das sondagens que recebeu de clubes europeus, e a diretoria tricolor pode aguardar a janela do meio do ano que vem. A informação é do site "ge".

O Fluminense espera que André seja a maior venda da história do clube. A expectativa é de receber uma proposta da Europa de pelo menos 35 milhões de euros (R$ 189 mi na cotação atual), o que não aconteceu até o momento. O time carioca acredita que os europeus podem não desembolsar essa quantia no meio da temporada no continente, e por isso cogita aguardar. No entanto, o cenário pode mudar com o desempenho do volante no Mundial.

André é um dos pilares do time de Fernando Diniz e fez um acordo com o presidente Mário Bittencourt de que não seria vendido neste ano, de olho na conquista da Libertadores. A saída só aconteceria se algum clube pagasse sua multa rescisória.

Com André, o Fluminense estreia no Mundial de Clubes nesta segunda (18), às 15h (de Brasília), contra o Al-Ahly. Caso avance à final, o Tricolor enfrentará o vencedor do duelo entre Manchester City e Urawa Red.