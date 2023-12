Confiante, Fernando Diniz disse que está tudo pronto no Fluminense para o duelo contra os egípcios - Lucas Merçon / Fluminense

Confiante, Fernando Diniz disse que está tudo pronto no Fluminense para o duelo contra os egípcios Lucas Merçon / Fluminense

Arábia Saudita - O Fluminense estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), contra o Al-Ahly, do Egito. Fernando Diniz, técnico da equipe, concedeu entrevista coletiva e afirmou que o Tricolor se preparou ao longo de todo o ano para a disputa do torneio. Pelo treinador, o momento foi tratado como um sonho, mas ele vê os jogadores prontos para realizá-lo.

"Disputar o Mundial de Clubes era um sonho que a gente nutria todos os dias, desde que eu cheguei ao Fluminense. Não foi algo que aconteceu na casualidade, foi muito trabalho", declarou.

"Não é porque você trabalha muito que você vai ganhar, mas trabalhar muito e sonhar todos os dias que é possível te aproxima das conquistas e foi o que nos trouxe até aqui. Continuamos trabalhando muito, sem parar e sonhando também. Vamos procurar fazer o nosso melhor na semifinal, vamos colher um resultado e diante disso vamos nos preparar para o segundo jogo", ponderou o treinador.

Com jornalistas de diversos países, Fernando Diniz foi questionado também sobre a quantidade de veteranos no elenco. O técnico respondeu citando o currículo vitorioso dos jogadores e como eles ajudaram os mais jovens ao longo do ano.

"As pessoas podem enxergar isso dessa forma. Eu vejo um time de jogadores extremamente talentosos, que nos ensinam todos os dias os caminhos para sermos campeões, até porque todos são multicampeões: Keno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio, David Braz, Cano, entre outros. São pessoas extremamente sérias e comprometidas com o trabalho", afirmou.

Em caso de classificação sobre o Al Ahly, a final do Mundial será disputada pela equipe de Diniz na sexta-feira (22), às 15h (de Brasília). Manchester City e Urawa Reds, do Japão, fazem a outra semifinal, na terça-feira (19).