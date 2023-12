Sob o comando de Diniz, Fluminense estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18) - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/12/2023 14:22

Arábia Saudita - O Fluminense encerrou a preparação para a estreia do Mundial de Clubes e deve ter força máxima para enfrentar o Al-Ahly, na semifinal do torneio. A escalação tende a ser a mesma da final da Libertadores da América, quando o Tricolor levantou a taça após vencer o Boca Juniors por 2 a 1. As informações são do 'ge'.

A principal dúvida de Fernando Diniz era a escalação de Samuel Xavier, que sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o São Paulo, em 22 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiu chorando do gramado. O lateral-direito não entra em campo desde então, mas deve começar diante dos egípcios.

John Kennedy também tinha chances de começar como titular, mas a tendência é que Fernando Diniz deixe-o no banco de reservas e tenha o camisa 9 como trunfo para a segunda etapa.

Provável escalação do Fluminense para o confronto: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

O último treino do Tricolor aconteceu neste domingo (17), em Jedá, no Complexo Esportivo Rei Abdullah, ao lado do palco da partida. Os jogadores não realizaram o reconhecimento do gramado no estádio Joia da Coroa porque o treino de Fernando Diniz foi além do horário previsto para a atividade.

Fluminense e Al-Ahly duelam por vaga na final nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília). Quem vencer enfrenta o ganhador de Manchester City e Urawa Reds, do Japão, na sexta-feira (22), no mesmo horário.