Felipe Melo deseja aumentar galeria de troféusMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/12/2023 09:23

Arábia Saudita - O Fluminense entra em campo pela primeira vez no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), contra o Al-Ahly, do Egito. O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, reforçou o privilégio de disputar o torneio com a camisa tricolor.

"Eu não vim para cá para brincar, eu não vim para apenas realizar o sonho do meu pai. Eu vim para realizar o meu sonho de jogar e ser campeão no Fluminense. Vim para cá, conseguimos vencer e hoje estamos realizando o sonho de jogar o Mundial", declarou o zagueiro, em entrevista ao 'ge'.

Quando jogava no Palmeiras, em 2020, Felipe Melo enfrentou o Al-Ahly, e revelou não estar surpreso com a classificação dos egípcios sobre o Al-Ittihad: "Não me surpreendeu em hipótese alguma. Eu vim para cá e tive oportunidade de jogar contra eles. Perdemos (nos pênaltis). Claro que foram momentos diferentes. Não tivemos uma preparação adequada por causa da pandemia, o que dificultou bastante nosso trabalho. Não foi surpresa alguma. É uma equipe forte, considerada o Real Madrid da África. Tem ganhado muitos campeonatos importantes e estão sempre no Mundial".



Além disso, o zagueiro comentou o sonho de conquistar o torneio, que ainda falta em sua ampla galeria de troféus. Agora, quando disputará o Mundial pela segunda vez na carreira, ele espera levantar a taça ao lado dos companheiros no Fluminense.

"O Mundial ainda falta. O Mundial não tenho. Já tive oportunidade de jogar uma vez. A segunda vez, achei que fosse jogar, infelizmente não tive a oportunidade. Graças a Deus, vim para o Fluminense e conseguimos ganhar essa tão sonhada taça da Libertadores. Agora estamos tendo a oportunidade de disputar esse título", ponderou.

"Não é fácil. É muito difícil. Vamos enfrentar o Real Madrid da África, é uma equipe muito forte. Passando, provavelmente pegar um dos maiores times dos últimos anos do mundo. Então assim, é pezinho no chão, muita humildade da mesma forma que foi na Libertadores", finalizou.