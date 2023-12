Agora no Fluminense, Felipe Melo busca uma história com final feliz contra o Al Ahly no Mundial de Clubes - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 18/12/2023 11:10 | Atualizado 18/12/2023 11:10

O Fluminense estreia na semifinal do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), com dois jogadores que já enfrentaram o Al Ahly, do Egito. Keno e Felipe Melo viveram emoções diferentes contra o time africano.



atacante jogou duas vezes contra o Al Ahly,

quando esteve no Egito, em 2019 , e está invicto. Pelo Pyramids, ele foi titular nas vitórias por 2 a 1 e por 1 a 0. No primeiro jogo, deu assistência para um dos gols e, no segundo, garantiu o triunfo fora de casa, diante da potente torcida adversária.

À época, Keno celebrou a participação no importante resultado, que fez o Pyramids superar o rival na tabela do Campeonato Egípcio. Mas, no fim, o Al Ahly acabou campeão.



"Esse jogo era um dos mais aguardados do ano e, graças a Deus, conseguimos vencer. Além de ser um dos nossos principais rivais, era um confronto direto", disse Keno em 2019.



Já a lembrança de Felipe Melo não é das melhores pelo Palmeiras. O zagueiro perdeu o pênalti decisivo na disputa do terceiro lugar. Após empate sem gol no tempo regulamentar, o volante foi o último a bater a penalidade e parou no goleiro El-Shenawy, que segue no time egípcio. Assim, o Al Ahly venceu a disputa por 3 a 2.



