Felipe Melo fez a festa com mais um título da Liberta no currículo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 12/12/2023 09:00

Rio - Um dos grandes líderes do elenco do Fluminense, Felipe Melo buscará um objetivo pessoal importante no Mundial de Clubes deste ano. Apesar de ser tricampeão da Libertadores, o zagueiro tricolor ainda tenta disputar a final do torneio pela primeira vez.

Felipe Melo disputou o Mundial de 2020 pelo Palmeiras, mas caiu na semifinal para o Al-Ahly Cesar Greco/Palmeiras No Mundial de 2020, disputado em 2021 por conta da pandemia, Felipe Melo defendeu o Palmeiras, mas a equipe não teve um bom desempenho. O time paulista ficou fora da decisão ao ser superado pelo Tigres-MEX, na semifinal, por 1 a 0. Posteriormente, o Verdão também levou a pior contra o Al-Ahly, que venceu nos pênaltis a disputa pelo terceiro lugar.

Em 2021, Felipe Melo voltou a conquistar a Libertadores com o Palmeiras ao vencer o Flamengo por 2 a 1, na final disputada em Montevidéu. Como o calendário daquele ano ainda estava apertado por conta da pandemia, o Mundial só foi jogado em fevereiro de 2022, quando o jogador já tinha se transferido para o Fluminense, o que o impossibilitou de disputar a competição.

Aos 40 anos, Felipe sabe das dificuldades que o Fluminense encontrará no Mundial de Clubes, mas não deixa de sonhar com o título. Na época da conquista da Libertadores, ele falou sobre o assunto.

"Acho que a gente chega para o Mundial com a responsabilidade óbvia de um grande clube como o Fluminense, que é estar em todas as competições importantes e brigar pelo título, mas sem esse peso. A gente conquistou a Libertadores mesmo sabendo que havia outras grandes equipes, outros times fortíssimos, até financeiramente falando... Muito mais fortes que o Fluminense. E ainda assim conseguimos conquistar. Então, por que não sonhar com o Mundial?", disse o zagueiro à ESPN.

Com Felipe Melo, o Fluminense embarca para a Arábia Saudita, onde disputará o Mundial de Clubes, nesta terça-feira (12). O Tricolor estreia na competição no dia 18 de dezembro, já na semifinal, contra Al-Ahly, Al-Ittihad ou Auckland City.