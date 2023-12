Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 12/12/2023 08:00 | Atualizado 12/12/2023 09:52

O Fluminense fará sua estreia no Mundial de Clubes na próximo segunda-feira (18), quando vai até o Estádio King Abdullah, em Jidá, às 15h, enfrentar Al-Ittihad ou Al-Ahly. Além da conquista da competição, um jogador do Tricolor em específico busca superar um "fantasma" de 12 anos atrás. Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, que esteve no elenco do Santos que levou a goleada de 4 a 0 para o Barcelona na final da edição daquele ano.

Naquela ocasião, o Santos, que, além de Ganso, tinha nomes como Neymar, Danilo e Borges, não teve chances para o Barcelona, treinado por Pep Guardiola e que contava com o trio histórico formado por Xavi, Iniesta e Messi. Naquela partida, o argentino balançou as redes duas vezes, o camisa 6 fez um e Fábregas também marcou o seu gol.

Messi foi o principal nome da partida, com dois gols marcados AFP Ganso lamentou o resultado na época, mas admitiu que o Barcelona era um time mais forte do que o Santos. O meia também manifestou sua tristeza com os erros defensivos que geraram os gols da equipe catalã e as chances perdidas pelo ataque do "Peixe".

"Eles fizeram quatro em erros nossos. Também tivemos chance para fazer e não fizemos. O problema é que a equipe deles é qualificada, toca bem da bola, dificilmente erram o passe. A nossa tentativa era roubar a bola no momento certo", afirmou Ganso.

Em 2023, Ganso tem novamente a chance de enfrentar Pep Guardiola em uma final de Mundial. Para isso, o Fluminense e o Manchester City, atual clube do treinador espanhol, tem que vencer seus compromissos pelas semifinais da competição.