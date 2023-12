Germán Cano fez 40 gols pelo Fluminense em 2023 e é o artilheiro do futebol brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano fez 40 gols pelo Fluminense em 2023 e é o artilheiro do futebol brasileiroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/12/2023 16:08

Campeões da Libertadores pelo Fluminense, Germán Cano e Fernando Diniz são finalistas dos melhores do mundo da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, sigla em inglês). O atacante argentino é o único que atua na América do Sul a estar na lista dos 25 melhores jogadores de 2023. Ele concorre com Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vini Jr, De Bruyne, Haaland e Bellingham, além de outros.



Já Diniz é um dos 15 candidatos ao prêmio de melhor técnico de clube e concorre com Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Outro conhecido do futebol brasileiro é o português Luis Castro, que deixou o Botafogo após grande campanha no primeiro turno do Brasileirão e está no Al-Nassr, da Arábia Saudita.



Além dos dois representantes do Fluminense, os clubes brasileiros estão representados por Endrick, do Palmeiras, e Vitor Roque, do Athletico-PR. Os dois concorrem ao prêmio de melhor jogador jovem de 2023.



E entre outros jogadores brasileiros, Ederson (Manchester City) e Allison (Liverpool) concorrem a melhor goleiro do ano, enquanto Sávio (Girona) disputa o prêmio de melhor jovem. Entre os árbitros, Wilton Pereira Sampaio também concorre à premiação.

Veja a lista dos melhores jogadores de 2023



Jude Bellingham (Inglaterra) - Real Madrid



Kevin De Bruyne (Bélgica) - Manchester City



Rúben Dias (Portugal) - Manchester City



lkay Gündoan (Alemanha) - Manchester City/Barcelona



Erling Haaland (Noruega) - Manchester City



Rodri (Espanha) - Manchester City



Bernardo Silva (Portugal) - Manchester City



Harry Kane (Inglaterra) - Tottenham Hotspur/Bayern de Munique



Kim Min-jae (Coreia do Sul) - Napoli/Bayern de Munique



Lautaro Martínez (Argentina) - Inter de Milão



Nicolò Barella (Itália) - Inter de Milão



Kylian Mbappé (França) - Paris Saint-Germain



Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain/Inter Miami



Jamal Musiala (Alemanha) - Bayern de Munique



Martin Ødegaard (Noruega) - Arsenal



Bukayo Saka (Inglaterra) - Arsenal



Victor Osimhen (Nigéria) - Napoli



Viní Jr (Brasil) - Real Madrid



Bruno Fernandes (Portugal) - Manchester United



Mohamed Salah (Egito) - Liverpool



Romelu Lukaku (Bélgica) - Inter/Roma



Alphonso Davies (Canadá) - Bayern de Munique



Cristiano Ronaldo (Portugal) - Al Nassr Jeddah



Germán Cano (Argentina) - Fluminense



Antoine Griezmann (França) - Atlético de Madrid

Confira os melhores técnicos

Pep Guardiola (Espanha) - Manchester City



David Moyes (Escócia) - West Ham United



Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal



Simone Inzaghi (Itália) - Inter de Milão



Stefano Pioli (Itália) - Milan



Luciano Spalletti (Itália) - Napoli



Carlo Ancelotti (Itália) - Real Madrid



Xavi (Espanha) - Barcelona



Fernando Diniz (Brasil) - Fluminense



Jorge Almirón (Argentina) - Boca Juniors



Luis Zubeldía (Argentina) - LDU



Luís Castro (Portugal) - Botafogo Rio de Janeiro/Al-Nassr



Steve Cherundolo (EUA) - Los Angeles FC



Marcel Koller (Suíça) - Al Ahly Cairo



Albert Riera (Espanha) - Auckland City