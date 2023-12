John Kennedy - Marcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 11/12/2023 11:40

Rio - Vivendo seus últimos treinos no Brasil, antes da viagem para a Arábia Saudita, o Fluminense voltou a ter John Kennedy com cabelo descolorido nas atividades. O visual é utilizado pelo jogador em "momentos especiais" e estava ausente desde a final da Libertadores.

O jovem, de 21 anos, foi bastante decisivo em todo os confrontos eliminatórias da competição sul-americana. Ele marcou contra Argentino Juniors, Olimpia, Internacional e Boca Juniors. Em todos os momentos, exibiu o cabelo descolorido.

Os dois últimos gols marcados por John Kennedy na temporada foi com o visual natural, com cabelo preto. Ele balançou as redes contra Coritiba e Grêmio, no Maracanã. O jovem é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, ao lado de Jhon Arias. Ambos têm 11 gols.