Mário BittencourtLucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/12/2023 10:12

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense não deseja fazer de 2023 um ano fora da curva na sua história recente. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor planeja buscar reforços de peso para tornar o elenco do ano que vem do mesmo nível ou superior ao atual.

Provavelmente, o Fluminense irá perder Nino e André para o futebol europeu. A reposição dos dois jogadores é prioridade. Para a defesa, o Tricolor anunciou a contratação de Antônio Carlos, mas ainda avalia novos reforços: Thiago Silva é um deles. Para a vaga do volante, o Flu vem avaliando outros nomes.

O clube das Laranjeiras também deseja contratações para outros setores. De acordo com o portal "Saudações Tricolores, o Fluminense não tem interesse em Moisés, do Cruz Azul, do México. O Tricolor está avaliando outros nomes para reforçar o setor.

Até o momento, além de Antônio Carlos, o Fluminense já fechou com o meia Renato Augusto, ex-Corinthians. A tendência é que o Tricolor intensifique seus contatos, pensando em 2024, após a disputa do Mundial de Clubes.