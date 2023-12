Renato Augusto comemora gol marcado em jogo do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Publicado 11/12/2023 18:14

O Fluminense está muito próximo de acertar a contratação de Renato Augusto, que tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano, mas não terá o seu vínculo renovado pelos clube paulista. O jornalista André Rizek, do "SporTV", comentou a chegada do meio-campista ao Tricolor e afirmou que o jogador será 'uma peça a mais' no elenco. Rio -, que tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano, mas não terá o seu vínculo renovado pelos clube paulista. O jornalista André Rizek, do "SporTV", comentou a chegada do meio-campista ao Tricolor e afirmou que o jogador será 'uma peça a mais' no elenco.

"O time já está montado, é o atual campeão da América, e o Renato não vai chegar lá, para o Fluminense jogar em função dele. O Fluminense já joga em função do Cano, do Arias, do Keno, do Ganso, do André que está indo embora. O Renato chega ali para ser uma alternativa, uma peça a mais, coisa que estava faltando esse ano. Um jogador que pode se alternar com Paulo Henrique Ganso no meio-campo, por exemplo", disse.

Segundo o "ge", a possibilidade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz agradou Renato Augusto.

"Acho natural que ele vá jogar no Fluminense com um treinador que ele admira, que tem um plano pra ele (...) e naturalíssimo que o Fluminense, embora tenha muitos jogadores acima de 33 anos, queira ter o Renato ali para situações bem especiais na temporada", completou Rizek.

Renato Augusto soma duas passagens pelo Corinthians. A primeira foi entre 2013 e 2015. Já a segunda, entre 2021 e 2023. Por lá ele conquistou o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2015.

Além do Timão, o meia jogou no Flamengo, onde foi revelado. Fora do país, ele atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e pelo Beijing Guoan, da China.