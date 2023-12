Renato Augusto comemora gol marcado em jogo do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Renato Augusto comemora gol marcado em jogo do CorinthiansFoto: Rodrigo Coca/Corinthians

Publicado 08/12/2023 19:33

Rio - O Fluminense encaminhou a contratação de Renato Augusto. O meio-campista tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano, mas o vínculo não será renovado. Assim, o jogador ficou livre para buscar um novo clube.

A informação do negócio foi dada primeiro pelo "ge". Segundo o site, Renato Augusto foi representado por agentes em reunião realizada durante esta tarde, no CT Carlos Castilho, onde os detalhes foram alinhados. Pesou para o meia também a possibilidade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz.

Renato soma duas passagens pelo Corinthians, onde se tornou ídolo. A primeira foi entre 2013 e 2015. Já a segunda, entre 2021 e 2023. Com a camisa do Timão, ele conquistou o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa de 2013 e o Brasileirão de 2015.



Além do Timão, Renato Augusto jogou no Flamengo, onde foi revelado. Fora do país, ele atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e pelo Beijing Guoan, da China.