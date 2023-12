Argentino ganhou um torneio de golfe em sua homenagem - Lucas Felbinger

Publicado 08/12/2023 19:10

Rio - Ídolo do Fluminense, Germán Cano tem encontrado no golfe uma maneira de aliviar toda pressão que vive dentro dos gramados. Apaixonado pelo esporte, ele foi homenageado com a Taça Germán Cano, torneio de encerramento da temporada promovido pela Federação de Golfe do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8), no Itanhangá Golf Club. Por lá, o argentino falou sobre como é sua relação com a modalidade.

"O golfe me ajuda a ter muita confiança e concentração. Depois, levo tudo para o campo e faço uma comparação. É um jogo de muita precisão e, sobretudo, mental, assim como o futebol", disse Cano, que revelou como o golfe tem o ajudado dentro dos gramados.

"Depois que comecei a jogar golfe, minha concentração mudou muito. Fico bem mais relaxado. Costumo dizer que o golfe mudou minha vida. Antes, eu era muito ansioso e aqui encontrei essa tranquilidade para poder fazer o melhor dentro de campo", completou.



Cano contou que começou a praticar golfe há alguns anos, na Colômbia, pela indicação de um amigo. Hoje, ele tem o esporte como um de seus hobbys favoritos.

"Tive que fazer muitas aulas, pois é um esporte muito difícil, e fiquei apaixonado. Já pratico há muitos anos. Sempre que Fernando (Diniz) nos dá folga, venho aqui para poder tirar um pouco da pressão do futebol. Aqui eu fico em paz e consigo relaxar", declarou o camisa 14.

Questionado se é mais fácil fazer gol ou ser preciso nas tacadas, o atacante não teve dúvida.

"Vocês (imprensa) viram que eu errei uma bola muito perto. Acho que o golfe é muito mais difícil do que o futebol", respondeu o atacante, bem-humorado.

Com Cano, o Fluminense embarca para o Mundial de Clubes na próxima terça-feira (12). O Tricolor estreia na competição no dia 18 de dezembro, já na semifinal, contra Al-Ahly, Al-Ittihad ou Auckland City.