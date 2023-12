Treino do Flu - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

Publicado 09/12/2023 13:07

O elenco do Fluminense volta a treinar neste sábado (9), após dois dias de folga, e agora com o foco todo no Mundial de Clubes. Desde antes do fim do Brasileirão, na quarta-feira (6), o técnico Fernando Diniz repete o que fez na Libertadores, perguntando aos jogadores 'que dia é hoje' e respondendo '22 de dezembro', data da final. O objetivo está traçado e é claro, mas antes é preciso trabalhar para a estreia, no dia 18, e segurar a ansiedade para não atrapalhar na semifinal.



Serão quatro dias de treinos, no CT Carlos Castilho, até a viagem, marcada para a noite de terça-feira (12). Com um voo fretado e direto a Jeddah, na Arábia Saudita, a delegação tricolor fará cerca de 13 horas de viagem.



E terá quatro dias para se preparar e se adaptar ao fuso horário e ao clima, enquanto aguarda a definição de seu adversário da semifinal, que sairá entre Auckland City (Nova Zelândia), Al-Ittihad (Arábia Saudita) e Al Ahly (Egito).

"Tem que curtir o momento porque você acaba não desfrutando por causa da pressão e por tudo que envolve o jogo, assim como foi na Libertadores. É algo histórico. Eu sonhei em ser campeão da Libertadores e jogar o Mundial. Vou curtir muito, desfrutar e sonhar com o título", afirmou Arias.

O fato de não ter mais o Brasileirão para dividir a atenção agora contribui para pensar mais na final do dia 22. Mas também curtir melhor esses dias antes da estreia do Fluminense.



"Diniz sempre fala que todo dia é 22 de dezembro, mas os jogos do Brasileirão eram muito importantes. Sempre tive essa vontade (de jogar o Mundial) e graças a Deus deu tudo certo", celebrou Lima.