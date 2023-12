Fernando Diniz em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 08/12/2023 18:36

O Fluminense definiu seu planejamento de treinamentos para a disputa do Mundial de Clubes. O Tricolor viajará rumo a Jidá para a disputa na próxima segunda-feira (12) e, aterrissando no dia seguinte, já iniciará as preparações para o campeonato. As informações são do "Lance".

Na terça-feira (13), dia da chegada da delegação na Arábia Saudita, o Fluminense não fará nenhum treinamento. O clube iniciará suas atividades na quarta (14), embora ainda não esteja definido se o elenco fará um treino leve, com um trabalho de academia no hotel, ou vai para campo treinar com bola.

Nos três dias seguintes (15,16 e 17), ocorrerão os treinamentos sob o comando de Fernando Diniz e, no dia 18, o Fluminense fará sua estreia no Mundial de Clubes. O Tricolor enfrentará Auckland City, Al-Ahly ou Al-Ittihad nas semifinais do torneio.

Após a partida, em caso de classificação para a grande decisão, o Tricolor fará um novo treinamento nos três dias seguintes (19,20 e 21), e, no dia 22, disputará a final do Mundial. Nessa fase o Fluminense pode enfrentar Manchester City, Urawa Red Diamonds ou o León.