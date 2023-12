Germán Cano fez o L 12 vezes na Libertadores deste ano - Mailson Santana / Fluminense

Germán Cano fez o L 12 vezes na Libertadores deste anoMailson Santana / Fluminense

Publicado 09/12/2023 09:00

Rio - Após levar o Fluminense à conquista da Libertadores, Germán Cano quer continuar fazendo história. Na última sexta-feira (8), ao participar de um torneio de golfe que levou seu nome, no Itanhangá , o atacante garantiu que ele e o restante da equipe tricolor estão focados em conseguir um bom resultado no Mundial de Clubes. Mesmo com as dificuldades, o artilheiro acredita que o título é possível.“Nos preparamos todos os dias para chegar esse momento. Vai ser muito difícil. Nunca foi fácil. Precisamos nos preparar muito bem para esse dia", disse Cano.Segundo o argentino, jogar sem o favoritismo contra times poderosos, como o Manchester City, não mudarão a forma de jogar do time de Fernando Diniz.“Para mim, não muda nada. Vamos jogar todos os jogos do mesmo jeito, com muita coragem para fazer o que o Fernando pede dentro do campo. Ganhar a Libertadores já foi muito especial, mas vamos com a intenção de competir e ganhar o Mundial. Sabemos que é muito difícil, mas é futebol. Tudo pode acontecer e vamos jogar da mesma maneira”, afirmou.Sobre um possível duelo com o City, o artilheiro preferiu manter os pés no chão e pensar primeiro na semifinal.“O Fernando (Diniz) certamente ainda nos passará vídeos sobre nossos possíveis adversários na semifinal. A partir daí, vamos trabalhar para competir e chegar 100%. Estamos muito bem preparados e vamos em busca desse sonho”, declarou.