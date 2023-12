Caio Couto é o técnico do time sub-20 do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Caio Couto é o técnico do time sub-20 do FluminenseFoto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 08/12/2023 20:58

Rio - Anunciado como novo técnico do time sub-20 do Fluminense em novembro, Caio Couto fará a estreia à frente do time neste sábado. Ele comandará o Tricolor no jogo contra o Colo-Colo-CHI, válido pela primeira rodada da Copa Xerém Sub-20. A bola rola às 9h, e a partida contará com transmissão da FluTV.

"É o início do nosso trabalho, momento de conhecer os atletas e vice-versa. Vamos para o jogo com apenas 12 sessões de treinamento, mas tivemos a oportunidade de analisar o material do Colo-Colo-CHI e atestamos ser uma grande equipe, de bastante força física e técnica. Teremos pela frente um adversário qualificado, então devemos mostrar em campo o que vem sendo treinado".

Esta será a segunda edição da Copa Xerém. O hexagonal permite 11 substituições, e o técnico Caio Couto buscará diferentes escalações já de olho na Copinha 2024.

"Vamos criar uma equipe que respeite o DNA do Fluminense, buscando valorizar a posse de bola de forma propositiva e tomar atitudes com coragem e inteligência. Encorajamos os atletas a vestir a camisa tricolor sempre com leveza e tranquilidade, porque eles têm qualidade e, certamente, farão um bom trabalho para que o torcedor possa conhecê-los cada vez mais".

VEJA A AGENDA DE JOGOS DA COMPETIÇÃO