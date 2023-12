Após despedida do Maraca, Diniz agradeceu à torcida do Fluminense pelo apoio durante a temporada - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - A derrota para o Grêmio por 3 a 2, no Maracanã, acendeu um alerta importante para o Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes. A defesa tricolor voltou a demonstrar fragilidade após uma sequência positiva. Na competição, o Tricolor poderá encarar um atacante comandado por Erling Haaland, considerado um dos melhores do planeta.

Após o título da Libertadores, a defesa do Fluminense estava apresentando bons números. O Fluminense havia disputado cinco partidas com equipes semelhantes a titular. No ocasião, o clube carioca havia conseguido três vitórias e dois empates, tomando apenas dois gols. Porém, contra o Grêmio, o clube carioca acabou sendo vazado em três oportunidades, mais que nos cinco jogos anteriores somados.

Os erros defensivos de Nino geraram preocupação, afinal, o zagueiro é considerado o jogador mais confiável do setor e acabou sendo facilmente envolvido em lances protagonizados por Luis Suárez. O uruguaio é considerado um atacante extraclasse, assim como Haaland, porém, o norueguês está no auge, diferente do atacante do Grêmio que convive com problemas físicos.