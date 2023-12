Léo Ortiz é capitão do Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Léo Ortiz é capitão do BragantinoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 08/12/2023 22:03

Rio - Na última terça-feira, 5, o Flamengo teve uma reunião com os representantes do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. No encontro, o desejo pelo acerto ficou claro entre ambas as partes. Agora, o Rubro-Negro fica no aguardo de um posicionamento do Massa Bruta a respeito dos valores para compra dos direitos do jogador. As informações são do site "ge".

Léo Ortiz está no Red Bull Bragantino desde 2019 e tem contrato válido até o fim de 2026. Apesar disso, segundo o site, ele entende que a próxima janela é importante para dar um salto na carreira. Além disso, há um acordo para que o Massa Bruta não dificulte uma saída mediante valores pré-acordados.



Vale destacar que Léo Ortiz, de 27 anos, tem sido um dos principais zagueiros do país nas últimas temporadas. Ele, inclusive, já foi convocado por Tite, na época em que o treinador estava à frente da seleção brasileira.

Atualmente para a posição, o Flamengo conta com Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno e Pablo. Rodrigo Caio já teve a saída confirmada.