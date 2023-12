Camisa do Flamengo de Gabigol, igual à utilizada no clássico com o Vasco, vai a leilão - Divulgação

Publicado 08/12/2023 12:04

Oito camisas do Flamengo criadas em alusão ao Dia das Crianças, para o clássico com o Vasco, em 22 de outubro, estão em leilão beneficente. As peças exclusivas contam com desenhos dos nomes e números feitos por crianças de três projetos sociais, que serão beneficiados pela ação.

O leilão foi aberto na quinta-feira (7) e vai até o dia 19. Os lances iniciais são de R$ 900 pelas camisas de Gabigol, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Varela, Allan, Gerson, Fabrício Bruno e Matheus Cunha. Nenhuma foi utilizada no jogo, mas todas contam com os autógrafos dos jogadores.



Os projetos receberam as camisas do Flamengo e fizeram uma parceria com a Play For a Cause para poder realizar o leilão beneficente. O valor será revertido para ajudar em ações desenvolvidas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por: Instituto Sociedade Plural (ISP-SJB), em Duque de Caxias; Meu Kantinho Centro de Cultura, na Penha; e Nacional Sport Clube, em Santa Cruz.



O Instituto Sociedade Plural, em Duque de Caxias, atende mais de 230 crianças na Favela do Lixão, com atividades culturais, esportivas e educacionais. O Meu Kantinho Centro de Cultura é um polo de ensino de música e práticas socioambientais, fundado em 1998, na Penha; enquanto o Nacional Sport Clube atua desde 1987, na Zona Oeste do Rio, utilizando o futebol como ferramenta de transformação social. O projeto já impactou a vida de mais de cinco mil crianças da região.