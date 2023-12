Matheus Gonçalves - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/12/2023 11:41

Rio - O meia-atacante Matheus Gonçalves irá fazer parte do elenco do Flamengo em 2024. Emprestado pelo Rubro-Negro ao Bragantino, o jovem analisou sua passagem pelo clube paulista e se vê mais maduro para voltar a atuar no clube carioca.

"Fim de mais uma temporada. Obrigado 2023. Ano da minha consolidação no profissional, meus primeiros clássicos, minhas primeiras competições internacionais e muito aprendizado. Em 2024 estarei mais maduro, mais completo e mais preparado", escreveu no seu perfil oficial do Instagram.

No total, Matheus Gonçalves atuou em 13 jogos e deu uma assistência com a camisa do Bragantino. O jogador que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027 agradeceu o clube paulista pela oportunidade.

"Obrigado Bragantino pela oportunidade. Estará sempre marcado no meu coração, carreira e vida. Amizades, jogos, cidade e viagens inesquecíveis. Foram importantes para minha carreira e pro meu lado humano. Levarei todos no coração", finalizou.