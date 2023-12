Rodolfo Landim - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/12/2023 13:20

Rio - Após algumas semanas de espera, a renovação entre o Flamengo e Bruno Henrique foi sacramentada. O presidente Rodolfo Landim deu "ok" para documentação e assinou o contrato. As partes renovaram por três anos. As informações são da jornalista Raisa Simplício.



Após a última rodada do Brasileiro, Bruno Henrique já havia deixado claro que o o acordo com o Flamengo estava finalizado. O seu contrato com o clube carioca se encerrava neste ano.

"Da minha parte está assinado, fico mais três anos. Todo mundo sabe, está acertado, agora deixo com meus empresários e a diretoria para acertarem os pontos que faltam. O acordo foi dos dois lados, eles fizeram o que podiam, e eu também fiz o que pude para poder continuar no Flamengo, que era o meu desejo", afirmou.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou peça fundamental na atual geração vitorioso do clube. No total, ele faturou duas Libertadores, dois Brasileiro e uma Copa do Brasil, entre outros títulos de menor expressão.