Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/12/2023 19:52

Rio - O Campeonato Brasileiro de 2023 registrou a maior média de público da história. Ao todo, foram 368 partidas com torcida (12 jogos foram realizados com portões fechados) e a média foi de 26.524 pagantes por partida com um total de 9,7 milhões de torcedores em toda a competição. Segundo a CBF, o antigo recorde pertencia à edição de 1983 que teve 22.953 pagantes por partida.

Assim como no ano passado, o Flamengo foi o clube que levou mais torcedores aos estádios. Mais de 1 milhão de rubro-negros estiveram presentes no Maracanã, Kléber Andrade e Mané Garrincha. A média foi de 54.499 pagantes por jogo.

Com um grande 2023, o Fluminense apareceu no oitavo lugar do ranking de média de torcida, com 29.783 pagantes. Atual campeão da Libertadores, o Tricolor não brigou pelo título brasileiro e terminou o Campeonato Brasileiro no sétimo lugar.

Mais abaixo na lista aparecem Botafogo e Vasco que ficaram na 12ª e 13ª posições, respectivamente. O Alvinegro levou 26.691 torcedores em média, enquanto o Cruz-Maltino teve 26.347 pagantes durante o Brasileirão.

Veja o ranking de média de público no Campeonato Brasileiro 2023:



1) Flamengo - 54.499 pagantes (19 jogos)

2) São Paulo - 43.780 pagantes (19 jogos)

3) Corinthians - 38.433 pagantes (18 jogos)

4) Bahia - 36.489 pagantes (19 jogos)

5) Palmeiras - 33.167 pagantes (19 jogos)

6) Fortaleza - 32.787 pagantes (19 jogos)

7) Grêmio - 31.385 pagantes (19 jogos)

8) Fluminense - 29.783 pagantes (19 jogos)

9) Cruzeiro - 29.666 pagantes (18 jogos)

10) Atlético-MG - 27.989 pagantes (19 jogos)

11) Internacional - 27.325 pagantes (19 jogos)

12) Botafogo - 26.691 pagantes (19 jogos)

13) Vasco - 26.347 pagantes (15 jogos)

14) Athletico-PR - 22.283 pagantes (19 jogos)

15) Coritiba - 21.466 pagantes (17 jogos)

16) Cuiabá - 14.780 pagantes (19 jogos)

17) Santos - 12.147 pagantes (15 jogos)

18) Goiás - 7.698 pagantes (19 jogos)

19) Red Bull Bragantino - 6.046 pagantes (19 jogos)

20) América-MG - 4.910 pagantes (19 jogos)