Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 08/12/2023 14:54 | Atualizado 08/12/2023 14:55

Rio - Com 16.678 pontos, o Flamengo aparece na liderança do Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2024 da CBF. É o quarto ano seguido que o Rubro-Negro aparece no topo. A atualização anual das posições foi divulgada nesta sexta-feira, 8, pela Diretoria de Competições da CBF.

O Palmeiras, atual campeão do Brasileirão e da Supercopa do Brasil, soma 15.372 pontos e aparece na segunda colocação. Já o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, é o terceiro colocado, com 14.828.



O Fluminense aparece em sétimo (12.672). O Botafogo, em 14º (9.712). O Vasco, por sua vez, em 22º (7.006).



Vale destacar que o ranking é dinâmico e considera a participação do clube em competições realizadas nos últimos cinco anos. Além disso, para cada um dos anos do período em questão, são atribuídos pesos do mais recente ao mais distante.

VEJA COMO FICOU O TOP10

1) Flamengo (16.678)

2) Palmeiras (15.372)

3) São Paulo (14.828)

4) Athletico Paranaense (13.888)

5) Atlético Mineiro (13.282)

6) Corinthians (12.926)

7) Fluminense (12.672)

8) Grêmio (12.456)

9) Fortaleza (12.350)

10) América Mineiro (11.533)