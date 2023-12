De La Cruz - Divulgação / River Plate

Publicado 08/12/2023 10:30

Rio - Com o Flamengo bastante interessado, o River Plate tentou uma última cartada na tentativa de segurar Nicolás de La Cruz. De acordo com o jornalista argentino Hernán Castillo, da Radio Continental, o clube de Buenos Aires teria oferecido uma proposta de renovação com salário "nível europeu’" para o uruguaio.

No entanto, a tendência é que De La Cruz rejeite a investida do River. O desejo do uruguaio seria de realmente de mudar de ares e atuar pelo Flamengo. Na operação, o clube carioca deverá desembolsar algo em torno de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 78,6 milhões).

Nicolás de La Cruz tem contrato até dezembro de 2025 com o River Plate. Jogador do clube de Buenos Aires desde 2017, o uruguaio entende que já cumpriu a missão e pretende vestir outra camisa em 2024.