Yuri César, à esquerda, e Mateusão, à direita, no jogo do Shabab Al AhliFoto: Divulgação/Shabab Al Ahli

Publicado 08/12/2023 21:35

Dubai - Crias da base do Flamengo, Yuri Cesar e Mateusão brilharam do outro lado do mundo nesta sexta-feira, 8. Atualmente no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, a dupla foi decisiva na goleada sobre o Emirates por 7 a 0, em partida válida pela UAE Pro League.



Yuri marcou dois gols e deu uma assistência. Já Mateusão marcou um gol e deu uma assistência. Ambos foram titulares na partida de hoje. Com o resultado, Al Ahli chegou aos 20 pontos e aparece na vice-liderança do campeonato.

Vale lembrar que Yuri César está no time de Dubai desde 2021. De lá para cá, já conquistou a Taça do Golfo Arábico, Copa do Presidente e a Taça da Liga. Mateusão, por sua vez, chegou neste ano.

Na expectativa de mais uma boa atuação da dupla, Al Ahli volta a campo na próxima segunda-feira, às 12h30 (de Brasília), para enfrentar Al Wasl. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa da Liga dos Emirados Árabes. Na ida, o Wasl venceu por 3 a 2.