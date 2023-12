Andres Rueda, presidente do Santos, está em seu último ano de mandato - Reprodução

Andres Rueda, presidente do Santos, está em seu último ano de mandato Reprodução

Publicado 08/12/2023 21:58

São Paulo - Em pronunciamento nas redes sociais, o presidente do Santos, Andres Rueda, pediu desculpas aos torcedores do clube pelo primeiro rebaixamento na história para a Série B do Campeonato Brasileiro. Rueda, que está encerrando seu mandato, admitiu ter errado em sua gestão e classificou o atual cenário como fracasso esportivo.

"Em nome da gestão, quero pedir perdão do fundo do meu coração. Errei, estou completamente arrasado por este capítulo triste na história do clube. Uma mancha em nossa história gloriosa, e essa dor vai me acompanhar para sempre. As dificuldades financeiras que passamos não justificam o fracasso esportivo que tivemos", iniciou Rueda.

O atual mandatário do Peixe aproveitou a oportunidade para destacar os problemas internos do clube e pedir clima de paz nas eleições presidenciais, que acontecem neste sábado (9) na Vila Belmiro e também por uma plataforma na internet.

"Tentamos acertar e nos dedicamos dia e noite, mas os desafios administrativos e financeiros dividiram nossas forças. Ninguém, jamais, pensaria em um resultado como esse que trouxe tanta tristeza a todos os santistas. Peço encarecidamente a todos os sócios que votem nesse sábado para escolha do novo presidente do Santos Futebol clube de forma ordeira e pacifica, para que o clube tenha mudanças e retorne ao lugar de direito, a dias melhores. Novamente, peço desculpas."

O Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história com uma campanha pífia no Brasileirão, tentando afastar-se da zona da degola desde o início, mas com a queda concretizada apenas na última rodada com a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, em casa. A equipe paulista, no ano do falecimento de Pelé, maior ídolo do clube, terminou a competição com 43 pontos somados. Rueda acredita em uma volta por cima.

"Minha expectativa é de que o Santos recupere sua força com o apoio de sua torcida, que não abandonou o time nos momentos mais difíceis e certamente mostrará toda a sua força e o amor incondicional, onde e como o Santos estiver", finalizou.