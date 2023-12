Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 08/12/2023 18:51 | Atualizado 08/12/2023 20:04

Rio - Principais patrocinadores da seleção brasileira, as empresas Itaú Unibanco, Mastercard e Vivo enviaram no fim de novembro uma carta conjunta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostrando insatisfação com a gestão de Ednaldo Rodrigues, afastado do cargo na última quinta-feira por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As informações são do site "ge".

O documento, que foi assinado por executivos de marketing das três empresas, critica a maneira como a CBF organizou a partida entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no Maracanã, disputado uma semana antes do envio da carta. Os "hermanos" venceram por 1 a 0, mas o jogo foi manchado por pancadaria generalizada na arquibancada minutos antes de a bola rolar.

"O recente jogo [...] revelou preocupações significativas e generalizadas para a toda a sociedade. Essas preocupações vão desde o desrespeito ao torcedor no acesso aos ingressos e ao estádio, como a gestão da situação de violência e o manejo da própria Seleção", diz trecho da carta.

Itaú Unibanco, Mastercard e Vivo afirmaram que os casos precisavam de "esclarecimentos imediatos", considerando ser parte fundamental na preservação da imagem da seleção brasileira e dos patrocinadores ligados à CBF.

Foi solicitada uma reunião com a entidade - ainda com a liderança de Ednaldo Rodrigues - e esta não foi atendida até o momento. Após o afastamento do ex-mandatário, José Perdiz, Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), foi nomeado interventor.