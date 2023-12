Lewandowski defende o Barcelona desde 2022 - Pau Barrena / AFP

Publicado 08/12/2023 17:41

O centroavante Robert Lewandoswki não planeja para de jogar futebol tão cedo. O polonês de 35 anos afirmou ao jornal "Marca", nesta sexta-feira (8), que tem paixão e vontade o suficiente para atuar até os seus 40 anos, e garantiu estar bem fisicamente.

"Eu ainda tenho esse sentimento essa paixão dentro de mim. Acho que posso jogar por três ou quatro anos, porque estou muito bem fisicamente", garantiu Lewandowski.

Após ser o artilheiro do Barcelona na última temporada, com 33 gols, Lewandowski mantém a posição de goleador da equipe em 2023/24. Ao todo, o polonês tem oito gols em 17 partidas pelo clube catalão nesse início de temporada e, apesar de ter ficado um tempo ausente por conta de uma lesão no tornozelo, o centroavante não se deixa abalar.



"Me sinto bem, sei que tudo correu bem, não só no clube, mas também fora, pois vejo como os torcedores me apoiam. Sinto que estou no momento e lugar adequados. No ano passado, quando ainda não estava aqui, havia muitas questões acerca do clube, mas agora estamos no bom caminho e os jogadores podem se concentrar'', disse.

Por fim, Lewandowski negou qualquer plano, por agora, de seguir como treinador de futebol após sua aposentadoria como jogador. Entretanto, o polonês não fechou as portas para a ideia.

''Na minha trajetória, é incrível pensar nos bons treinadores que conheci. Me sinto um sortudo por ter trabalhado com eles. Será difícil viver sem ser jogador de futebol no futuro… mas ser treinador… sei que é um trabalho muito difícil, não estou certo de que esteja preparado para isso. Agora digo isto, mas daqui a 5 ou 7 anos vou ter saudades do vestiário, daquele ambiente, e talvez me anime a tentar. Mas agora não me vejo como treinador", concluiu.