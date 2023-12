Gary Medel - Matheus Lima/Vasco

Publicado 08/12/2023 16:30

Rio - Peça importante na reação do Vasco no Brasileiro, o chileno Gary Medel, de 36 anos, deseja construir um futuro maior no clube carioca. Em entrevista ao jornal "As", do seu país, o veterano projetou uma temporada brigando por títulos no Cruz-Maltino em 2024.

"Meu objetivo é continuar aqui no Vasco, conquistar coisas importantes, fazer um grande torneio e depois veremos o que acontece", afirmou Medel, que tem contrato até o fim do ano que vem.

O veterano também fez uma análise sobre o período em que está atuando no futebol brasileiro. Medel entrou em campo em 20 partidas pelo Vasco.

"Foram seis meses muito estressantes e complicados quando cheguei, mas conseguimos atingir o objetivo que era nos salvar e permanecer na Série A. O objetivo foi alcançado, então estou muito feliz com isso", contou.